Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de ilk yarışına çıktı

MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun açılış yarışı olan Tayland Grand Prix'sinde piste çıkan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 22 sporcu arasında 21. sıradan başladığı mücadeleyi 17. sırada tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de ilk yarışına çıktı
Yayınlanma:

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun heyecanı Tayland'ın Buriram şehrinde başladı. 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen motor sporları tutkunları, saatler öncesinden tribünlerdeki yerlerini alarak organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Toplam 22 sporcunun katıldığı yarışa 21. sıradan giriş yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 tur süren zorlu mücadeleyi 17. sırada bitirdi.

BEZZECCHI ZİRVEDE, MARQUEZ YARIŞ DIŞI KALDI

Sezonun ilk yarışında damalı bayrağı ilk gören isim İtalyan sürücü Marco Bezzecchi oldu. Podyumun ikinci basamağında Pedro Acosta, üçüncü sırasında ise Raul Fernandez yer aldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon unvanıyla tamamlayan Marc Marquez ise motosikletinde yaşadığı lastik sorunu sebebiyle yarışı tamamlayamadı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonu yeni motosikletini tanıma ve geliştirme yılı olarak değerlendirdiğini, elde ettiği derecelerin zamanla daha da yükseleceğine inandığını ifade etti.

İLK TÜRK SPORCUYA BÜYÜK İLGİ

Tayland'daki üç günlük organizasyon süresince Toprak Razgatlıoğlu, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Ev sahibi Taylandlı taraftarların yanı sıra farklı ülkelerden gelen çok sayıda motorsever, milli sporcuyla fotoğraf çektirip imza aldı. MotoGP tarihinde ilk kez bir Türk sporcunun yarışmasıyla beraber tribünlerde Türk bayrakları da dalgalandı.

Şampiyonanın bir sonraki yarışı, 20-22 Mart tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''İçişleri Bakanı Ulusal Kanal'a konuştu: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''Gündem
Antalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtıAntalya'da 'Neden video çekiyorsun' tartışması: Pompalı tüfekle rastgele ateş açtıYurt
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP
Günün Manşetleri
“Bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır”
"Bu yol sahipsiz kalmayacak"
Çiftçi: ''Türkiye-İran sınırında sıra dışı hareketlilik yok''
Vatan Partisi lideri Perinçek’ten Hamaney mesajı
Yüzyılın Konut Projesi 2-8 Mart kura takvimi açıklandı
TCDD 2025 yılında 60 gar ve istasyonu yeniledi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden 3 ayrı uyuşturucu operasyonu
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney şehit edildi
İran’ın misillemesi ABD hava savunmalarını sorgulattı
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme
Çok Okunanlar
BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler BİM 3 Mart indirimli ürünler kataloğu yayında! İşte kaçırılmayacak indirimler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?