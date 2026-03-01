Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de ilk yarışına çıktı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun heyecanı Tayland'ın Buriram şehrinde başladı. 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında yapıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen motor sporları tutkunları, saatler öncesinden tribünlerdeki yerlerini alarak organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Toplam 22 sporcunun katıldığı yarışa 21. sıradan giriş yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 tur süren zorlu mücadeleyi 17. sırada bitirdi.

BEZZECCHI ZİRVEDE, MARQUEZ YARIŞ DIŞI KALDI

Sezonun ilk yarışında damalı bayrağı ilk gören isim İtalyan sürücü Marco Bezzecchi oldu. Podyumun ikinci basamağında Pedro Acosta, üçüncü sırasında ise Raul Fernandez yer aldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon unvanıyla tamamlayan Marc Marquez ise motosikletinde yaşadığı lastik sorunu sebebiyle yarışı tamamlayamadı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonu yeni motosikletini tanıma ve geliştirme yılı olarak değerlendirdiğini, elde ettiği derecelerin zamanla daha da yükseleceğine inandığını ifade etti.

İLK TÜRK SPORCUYA BÜYÜK İLGİ

Tayland'daki üç günlük organizasyon süresince Toprak Razgatlıoğlu, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Ev sahibi Taylandlı taraftarların yanı sıra farklı ülkelerden gelen çok sayıda motorsever, milli sporcuyla fotoğraf çektirip imza aldı. MotoGP tarihinde ilk kez bir Türk sporcunun yarışmasıyla beraber tribünlerde Türk bayrakları da dalgalandı.

Şampiyonanın bir sonraki yarışı, 20-22 Mart tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek.