Tören öncesi skandal! Ballon d'Or'u o isim mi kazanacak?

Uzun yıllardır Messi ve Ronaldo'nun ambargo koyduğu Ballon d'Or (Avrupa'da yılın futbolcusu) ödülünü bu sezon kimin kazanacağı merak konusu olurken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ödülü kazananın ve puanlamanın yer aldığı bir belge sızdırıldı.

Belgede listenin 1. sırasında yer alan Vinicius'un 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanan kişi olacağı iddia edildi. 24 yaşındaki Vinicius Junior, geçen sezon Real Madrid'de 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

Yıldız futbolcu, Real Madrid ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Vinicius, bu yıl da Real Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nı kazandı.

Ballon d'Or ödülü bugün Paris'te sahibini bulacak.

İşte o belge: