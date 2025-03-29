Toronto Raptors'tan galibiyet serisi: Üçüncü zafer Charlotte karşısında geldi!
NBA'de Toronto Raptors, evinde ağırladığı Charlotte Hornets'i 108-97 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Jakob Poeltl’in double-double performansı dikkat çekti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, kendi sahasında Charlotte Hornets ile karşı karşıya geldi. Scotiabank Arena’da oynanan mücadelede Raptors, 108-97’lik skorla rakibini mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Kanada ekibinde Jakob Poeltl 24 sayı ve 12 ribaunt ile double-double yaparak maçın en etkili ismi oldu. Ayrıca Immanuel Quickley 19 sayı, Scottie Barnes ise 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
CHARLOTTE’İN ÇABASI YETERLİ OLMADI
Charlotte Hornets’ta Mark Williams 18 sayı, 12 ribaunt ile takımını sırtlamaya çalışsa da galibiyet için yeterli olmadı. DaQuan Jeffries de 15 sayılık katkı sundu ancak Raptors’ın güçlü oyununa direnemediler.
Toronto, savunmada ve hücumda dengeli bir performans sergileyerek rakibine karşı üstünlük kurdu.
NBA’DE GECENİN SONUÇLARI
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers: 133-122
Toronto Raptors - Charlotte Hornets: 108-97
Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers: 100-132
New Orleans Pelicans - Golden State Warriors: 95-111
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns: 124-109
Milwaukee Bucks - New York Knicks: 107-116
Denver Nuggets - Utah Jazz: 129-93
Kaynak: Anadolu Ajansı