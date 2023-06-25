Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu: Menajerinden açıklama geldi

İtalya'nın güçlü kulüplerinden Lazio'nun Galatasaraylı Lucas Torreira ile ilgilendiği İtalyan basınında yer almıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Pablo Bentancur transfer iddialarıyla ilgili La Lazio Siamo Noi'e açıklamalarda bulundu.

Torreira'nın kendisini kanıtladığını belirten Bentancur, "Torreira kendini Sampdoria'da kanıtladı. Arsenal'daki ilk yılında en iyisi oydu. Şimdi kendisi ve futbolu olgunlaştı. Galatasaray onu satış listesine koymadı. Bu yılki performansı ile bonuları da kazandı." ifadelerini kullandı.

LAZİO İLE MASAYA OTURACAK

Torreira'nın satılık olmadığını ancak yine de Lazio ile masaya oturacağını kaydeden Bentancur

Dürüst olmak gerekirse gelecek hafta onlarla masaya oturacağım ve resmi görüşmeleri yürüteceğim Lazio gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Lucas İtalya'yı her zaman sevmiştir. Lucas satılık değil ama iş iştir her zaman" dedi.