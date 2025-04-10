Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı canlı izle
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 Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, Avrupa arenasındaki bu kritik mücadelede Almanya'nın güçlü temsilcisi Dino Toppmöller'in ekibini konuk edecek.

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu mücadele, 22:00’de başlayacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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