Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Tottenham - Eintracht Frankfurt maçı canlı izle
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor.
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Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, Avrupa arenasındaki bu kritik mücadelede Almanya'nın güçlü temsilcisi Dino Toppmöller'in ekibini konuk edecek.
Maç Ne Zaman, Saat Kaçta?
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu mücadele, 22:00’de başlayacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.