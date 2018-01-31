İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura'yı Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Moura'yı Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer etti.



Tottenham Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun transferi konusunda PSG ile anlaşmaya varıldı. 27 numaralı formayı giyecek Moura, 2022-23 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı.



Moura'nın bonservisi hakkında bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin Tottenham'a, yaklaşık 25 milyon sterline (28,5 milyon avro) mal olduğunu iddia etti.



PSG'nin 2013'ün ocak ayında 40 milyon avroya Sao Paulo'dan aldığı Moura, 229 karşılaşmada 46 gol ve 50 asiste imza attı.