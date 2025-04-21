Tottenham - Nottingham Forest Premier Lig maçı hangi kanalda? Tottenham - Nottingham Forest Premier Lig maçı canlı izle

Son haftalara girilen Premier Lig’de her puan altın değerinde. Ligde üst sıralardaki konumunu korumak isteyen Tottenham, istikrarsız bir grafik sergilese de bu maçla moral bulmayı amaçlıyor. Konuk ekip Nottingham Forest ise kritik deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligde kalma umutlarını güçlendirmek istiyor.

📅 Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham ile Nottingham Forest arasındaki karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 22.00’de oynanacak. Mücadele, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’nda gerçekleşecek. Karşılaşma, Türkiye’de beIN Connect ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.