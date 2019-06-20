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Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.

Trabzon'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Trabzon genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Yomra ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunda dere taşkınlarına bağlı olarak çökmeler oluştu.

İlgililer, sel ve heyelanlara karşı vatandaşları uyardı. Risk nedeniyle bazı bölgelerde araçların geçişine izin verilmiyor.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Araklı'ya bağlı Çamlıktepe Mahallesi'ndeki selde kaybolan kişileri arama çalışmalarında görev yapan 3 AFAD, 9 AKUT VE 3 UMKE personeli ilçeye sevk edildi.

Özdil, Oymalı ve Kıratlı mahallelerinde yollarda çökme ve heyelanlar meydana geldi. Yağışın hasara yol açtığı Özdil Mahallesi'nde elektrik direklerinde zarar oluştu.
Yomra ilçe merkezindeki bazı dükkanları su bastı. Belediye, itfaiye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı rüsubat akarsu ile denizin birleştiği noktalarda birikti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon
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