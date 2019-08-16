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Trabzon yerel basını Sparta Prag galibiyetini böyle gördü

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavili takıma, yerel gazeteler övgü yağdırdı.

Trabzon yerel basını Sparta Prag galibiyetini böyle gördü

Trabzon'da yerel gazeteler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen Trabzonspor'a övgüler yağdırdı.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında, bordo-mavililerin gol sevinci yaşadığı fotoğrafı kullanarak, "Tarihi Trabzon yazar!" başlığını kullandı. Gazete, son sayfasında ise "Novak fişi çekti", "Bu kolbastı hiç bitmesin" şeklindeki ifadeleri okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi de "Avrupa'nın yıldızı" ve "Trabzon fişi çekti" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Taka gazetesi, "Akyazı'da muhteşem gece" başlığıyla yer verdiği haberde, Trabzonspor'un Akyazı'da 40 bini aşkın taraftarıyla Sparta Prag'ı yenerek evine gönderdiğini vurguladı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ise ilk sayfasında, "Avrupai Fırtına" başlığıyla çıkarken, "Çektik fişi aldık bileti. AEK kolla kendini" şeklindeki spotlar altında haberleri okuyucularına aktardı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında, "This is Trabzon!", "Bekle bizi AEK 'Sör'lord geliyor...!" başlıklarını kullanırken, son sayfasında da "Fırtına Avrupa'yı 'Prag'maz!" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trabzon
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