Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, Bursaspor'u da yenmesi halinde ligde 232 hafta sonra art arda 5 maç kazanmış olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde ligde 6 yıl sonra 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.



Süper Lig'de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. haftada sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u kendi evinde 3-0, 15. haftada da İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek üst üste 4 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Bursaspor karşısında da seriyi sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, Bursaspor maçından galibiyetle ayrılması durumunda ligde 232 hafta sonra art arda 5 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşayacak.



En son 2010-2011 sezonunda

Karadeniz ekibi, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 24. haftasında Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Atiker Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet serisi başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Çubukçu: Bursaspor maçı en önemli maçımız

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son haftalarda aldıkları sonuçla çıkışa geçmeyi başardıklarını söyledi.

Yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Çubukçu, "Önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var. Teknik heyet, oyuncular, hepimiz bu maçın bilincindeyiz. İnşallah bu seriyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çubukçu, taraftarların da karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Onların bu ilgisi bizi memnun ediyor. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan iyi bir şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.