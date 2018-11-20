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Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber

Trabzonspor'da, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan Kucka'nın 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

Trabzonspor'a Kucka'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanan Juraj Kucka'nın 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Kucka'nın sağık durumuyla ilgili bilgi verildi.

Juraj Kucka'nın, Slovakya-Çek Cumhuriyeti maçında sakatlandığı hatırlatılarak, "Milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde, sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir. Hafta sonu Trabzon'a gelecek oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #kucka
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