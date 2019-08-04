Trabzonspor'a Norveçli forvet

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli milli futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli milli futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç bir futbolcu transferi gerçekleştirdiklerini ve ihtiyaçları olan nokta pozisyonlar için transferlere devam ettiklerini belirtti.

Bu transferde de biraz sıkıntı yaşadıklarına değinen Ağaoğlu, "Bu süreç içerisinde hem sporcunun kendisi hem menajeri hem de Crystal Palace Kulübü son derece yardımcı oldu. Gece yarılarına kadar görüşmelerimiz oldu. Büyük bir sabır gösterdiler, biz de sabır gösterdik." ifadelerini kullandı.



"Babası Bursaspor'da forvet olarak oynamış"

Ağaoğlu, futbolcunun teknik kapasitesi ve özellikleri üzerine yorum yapmanın kendi haddine olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İzleme komitesinin vermiş olduğu rapor ve teknik heyetin verdiği onay doğrultusunda gerçekleşmiş bir transfer. Ancak şunu söyleyebilirim ki dün Obi Mikel ile ilgili olarak söylemiş olduğum sözler Alexander için de geçerli. Biz sadece bir futbolcu, sadece bir forvet transfer etmiyoruz. Aynı zamanda çok iyi bir atlet transfer ediyoruz. Kendisi spor etik ve ahlakına son derece bağlı, örnek bir sporcu ve örnek bir forvet.

Daha sonra öğrenmiş bulunuyoruz ki babası 1993 senesinde Bursaspor'da forvet olarak oynamış ve kız kardeşi de Bursa'da doğmuş. Bir şekilde bu topraklarda, 25 yıl önce yine sporcu olarak hizmet etmiş bir babanın oğlunu transfer etmiş bulunuyoruz. Alexander diğer oyuncularımız gibi forma satışına katıldı ve 500 adet forma aldı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Takımımıza, camiamıza hayırlı olsun."



"Maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum"

Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübe gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Hep yukarı seviyelere, hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hem başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum."



Transferin maliyeti ve detayları

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750 bin avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun, 2020-2021 sezonundaki resmi maçların yüzde 50'sine ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon avro bonservis bedeli ile kesin transferinin de gerçekleşmiş olacağı kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2019-2020 sezonu için 1,5 milyon avro, 2020-2021 sezonu için de 1,5 milyon avro garanti ücret, menajerlik hizmet bedeli olarak da sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10'u ödenecek.

23 yaşında ve 1,94 metre boyundaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Genç oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent'te ise 19 lig maçında 4 gol attı.

