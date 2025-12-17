Trabzonspor Alanyaspor CANLI İZLE! A Spor Ziraat Türkiye Kupası şifresiz canlı maç izle linki

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup aşamasıyla devam ediyor. A Grubu'nun açılış maçında Trabzonspor Alanyasporkozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanacak bu zorlu mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar için A Spor canlı izle ekranı ve maçın tüm detayları burada.

Mehmet Türkmen'in yöneteceği Trabzonspor – Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki kupa mücadelesine dair tüm bilgiler:

Maçın Tarihi: 17 Aralık 2025

Başlama Saati: 20.30

Yayın Kanalı: A Spor (Şifresiz)

Hakem: Mehmet Türkmen

Stat: Papara Park

TS - Alanya Maçı Muhtemel 11'ler

Sahaya çıkması beklenen kadrolar şu şekilde:

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.

Alanyaspor: Ertuğrul, N.Lima, F.Aliti, G.Makouta, Ümit, Hadergjonaj, R.Duarte, Fatih, I.Hagi, H.Ui-Jo, U.Ogundu.