Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, topladığı 35 puanla 13. sırada bulunuyor.