Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, topladığı 35 puanla 13. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 33. haftasındaki Trabzonspor - Ankaragücü maçı 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.