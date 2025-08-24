Trabzonspor – Antalyaspor CANLI İZLE | Süper Lig maçı hangi kanalda, canlı yayın bilgileri
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’taki mücadele 19.00’da başladı ve canlı yayın beIN Sports 1 ekranlarından izlenebiliyor.
Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’in 3. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
Papara Park’ta oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Kocaelispor’u, ikinci haftada ise Kasımpaşa’yı mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bordo-mavili ekip bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise puan için sahada.
TRABZONSPOR – ANTALYASPOR 59. KARŞILAŞMA
İki takım daha önce 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 34, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunuyor. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İLK 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Olaigbe, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.