Trabzonspor – Antalyaspor CANLI İZLE | Süper Lig maçı hangi kanalda, canlı yayın bilgileri

Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’taki mücadele 19.00’da başladı ve canlı yayın beIN Sports 1 ekranlarından izlenebiliyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’in 3. hafta maçında kozlarını paylaşıyor.
Papara Park’ta oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Kocaelispor’u, ikinci haftada ise Kasımpaşa’yı mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bordo-mavili ekip bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise puan için sahada.

TRABZONSPOR – ANTALYASPOR 59. KARŞILAŞMA

İki takım daha önce 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 34, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunuyor. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Olaigbe, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.

