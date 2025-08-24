Trabzonspor – Antalyaspor CANLI İZLE | Süper Lig maçı hangi kanalda, canlı yayın bilgileri Süper Lig puan durumu
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Papara Park’taki mücadele 19.00’da başladı ve canlı yayın beIN Sports 1 ekranlarından izlenebiliyor.
Papara Park’ta oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU
Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Kocaelispor’u, ikinci haftada ise Kasımpaşa’yı mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Bordo-mavili ekip bu maçı da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. Antalyaspor ise puan için sahada.
TRABZONSPOR – ANTALYASPOR 59. KARŞILAŞMA
İki takım daha önce 58 kez karşılaştı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 34, Antalyaspor’un 10 galibiyeti bulunuyor. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
İLK 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Olaigbe, Okay, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Antalyaspor: Abdullah, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Soner, Bünyamin, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.