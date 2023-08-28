Trabzonspor Batista Mendy transferinde mutlu sona çok yakın

Trabzonspor'da transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor, Batista Mendy için takım Angers ile anlaşmaya vardı. Oyuncu ile son görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

TRABZONSPOR ANGERS İLE ANLAŞTI

Yabancı basınında yer alan habere göre; Bir süredir Trabzonspor'un transferde pazarlıklarını sürdürdüğü Fransız oyuncu Batista Mendy için Angers takımı ile anlaşma sağladı kaydedildi. 5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus üzerinden anlaşma sağlandığı haberde yer aldı.

Oyuncu ile son görüşmelerin yapıldığı aktarılırken 23 yaşındaki futbolcunun bir kaç gün önce yapılan antrenmana katılmadığı biliniyor.