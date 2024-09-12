Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı

Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Trabzonspor-Beşiktaş derbisi için seyirci kararı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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