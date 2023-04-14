Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı 16 Nisan Pazar günü oynanacak.