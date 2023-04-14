Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.