Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 2 maçta 2 beraberlik aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 3. hafta maçında da Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, ligin 2. haftasını BAY geçmişti. Trabzonspor, topladığı 2 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 1

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Ligdeki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ikinci haftada ise Antalyaspor'u 4-2 ile geçmeyi başardı. Ligin 3. haftasını BAY geçen Beşiktaş, 4. hafta maçında ise kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, topladığı 9 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim : 2

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

Papara Park'daki karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.

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