Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanı 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 2 maçta 2 beraberlik aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, 3. hafta maçında da Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, ligin 2. haftasını BAY geçmişti. Trabzonspor, topladığı 2 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Ligdeki ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ikinci haftada ise Antalyaspor'u 4-2 ile geçmeyi başardı. Ligin 3. haftasını BAY geçen Beşiktaş, 4. hafta maçında ise kendi sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, topladığı 9 puan ile 3. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar günü oynanacak.

Papara Park'daki karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak. Trabzonspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak.