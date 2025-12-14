⚽️ Trabzonspor – Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Muhtemel İlk 11'ler ve Eksikler

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde, şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkarken; Beşiktaş ise Trabzon deplasmanında galip gelerek zirveyle arasındaki puan farkını korumayı hedefliyor.

TAKIMLARDAKİ ÖNEMLİ EKSİKLER

Dev maç öncesinde her iki takımda da önemli eksikler göze çarpıyor:

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER (CEZALI VE SAKAT)

Bordo-mavililerde bu önemli maçta iki kritik isim sahada olamayacak. Paul Onuachu ve Wagner Pina cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları devam eden tecrübeli oyuncular Edin Visca ve Rayyan Baniya da dev maçta süre alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK EKSİKLER

Beşiktaş cephesinde de sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişiklikler var. Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal, Jota Silva ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, Jonas Svensson ile Rafa Silva'yı da maç kamp kadrosuna dahil etmedi.

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU VE TARİHİ ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde tam 105. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 104 müsabakada Beşiktaş 39 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor 37 galibiyet elde etti. 28 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor Evinde Üstün: Bordo-mavililer, Beşiktaş'ı ağırladığı 51 Süper Lig maçında istatistiksel üstünlüğe sahip. Trabzonspor bu maçların 24'ünü kazanmayı başarırken, Beşiktaş deplasmandan 15 kez galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Henüz resmi olarak açıklanmayan muhtemel 11'ler, son antrenman verilerine göre şöyle bekleniyor:

Trabzonspor'un muhtemel 11'i (4-3-3): Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mehmet Can Aydın, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı. Orta sahada Berat Özdemir, Bardi, Bakasetas. İleride ise Trezeguet, Ömür ve Djaniny'nin görev alması bekleniyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i (4-2-3-1): Kalede Mert Günok, savunmada Onur Bulut, Colley, Omar Colley, Masuaku. Orta alanda Gedson Fernandes, Salih Uçan. Hücum hattında Chamberlain, Rashica, Semih Kılıçsoy ve en uçta Aboubakar'ın başlaması tahmin ediliyor.