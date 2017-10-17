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Trabzonspor bugün Fatih Terim'le görüşecek!

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Trabzonspor Kulübü Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli hoca Fatih Terim ile bugün görüşecek.

Trabzonspor bugün Fatih Terim'le görüşecek!

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Trabzonspor Kulübü Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli hoca Fatih Terim ile bugün görüşecek.

Etiketler; #fatih terim #Trabzonspor #ersun yanal
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