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Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Çift kale maçta Kolombiyalı oyuncu Castillo sakatlandı

Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, 21 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile milli takım kampında yer alan genç oyuncu Arda Akbulut, katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

 Castillo, sakatlık geçirdi
Çift kale maçta ayağına darbe alan Kolombiyalı futbolcu Castillo, sakatlandı.
İlk tedavisi yapılan futbolcu, çalışmayı tamamlayamayarak soyunma odasına götürüldü.

Novak, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Çekyalı oyuncu Filip Novak, sağlık kontrolünden geçti.
Sabah saatlerinde, Trabzon Havalimanı'nın kapalı olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen Novak, buradan kara yoluyla Trabzon'a ulaştı.
Çekyalı futbolcu, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Novak, transfer işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle akşamki antrenmanda yer alamadı.
Trabzonspor, yarın özel uçakla Konya'ya gidecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süper lig #futbol #atiker konyaspor
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