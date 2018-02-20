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Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Burak Yılmaz ise kondisyon salonunda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, dar alanda yaptıkları pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #spor toto süper lig #futbol #Aytemiz Alanyaspor
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