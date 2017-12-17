Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir grafik ortaya koyarak zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek 232 hafta sonra 5 maç art arda kazanma başarısı gösteren Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı bir grafik ortaya koyarak zirve yarışında iddialı konuma geldi.



Bordo-mavililer, Çalımbay'ın takımın başına getirilmesinden iki gün sonra Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olarak deneyimli çalıştırıcı dönemindeki tek yenilgisini aldı. Ardından Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Karadeniz ekibi, Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken, Osmanlıspor'u da Medical Park'ta 4-3 yendi.



Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun ilk dış saha galibiyetini alan Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u sahasında 3-0, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0, Bursaspor'u ise evinde 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililer, böylece 232 hafta sonra 5 maç art arda galibiyet serisi yakaladı. Trabzonspor, en son 82 puan topladığı 2010-2011 sezonunda uzun süreli galibiyet serisi yakalamıştı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0'lık sonuçla geçerken, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da dış sahada 4-0, sahasında ise 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı.



Yüzde 81 galibiyet oranı

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde lig ve kupada toplam 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile yüzde 81,8'lik gibi başarılı bir galibiyet oranı yakalayarak lig ve kupa hedeflerini sürdürdü.



Yanal'a fark attı

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Ersun Yanal dönemindeki topladığı puanları 2'ye katladı.

Ersun Yanal yönetiminde ilk 8 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan Karadeniz ekibi, Çalımbay ile 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan elde edip 2 kattan fazla puan elde etme başarısı gösterdi.



Son 7 sezonun en başarılı

Trabzonspor, 28 puanla 16. haftalar itibarıyla son 7 sezonun en başarılı performansını ortaya koydu.

En son 2010-2011 sezonunda 16 haftada 39 puan elde eden Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 21, 2012-2013 sezonunda 23, 2013-2014 sezonunda 24, 2014-2015 sezonunda 23, 2015-2016 sezonunda 23, 2016-2017 sezonunda 18 puan kazanmıştı.



Kalesini kapattı

Ligde ilk 8 haftada 21 golle kalesinde maç başına ortalama 2,62 gol gören bordo-mavililer, Rıza Çalımbay ile kalesini adeta kapattı.

Bordo-mavililer, Çalımbay yönetiminde 8 lig maçında 6 gol görerek 0,75 ortalama ile maçlarını oynadı.

İlk 8 haftada 17 gol atan bordo-mavililer, son 8 haftada da 15 kez rakip fileleri havalandırdı.



11 maçta 30 gol

Trabzonspor, teknik direktör Çalımbay döneminde 11 resmi maçta 30 gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, ligde 8 maçta 15, kupada da 3 maçta 15 kez rakip kalelere gol gönderirken 2,72 gol ortalaması yakaladı.

