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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah idmanının, basına kapalı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.

Etiketler; #Trabzonspor #fenerbahçe
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