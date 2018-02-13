Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması üzerinde duruldu. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın son bölümünde dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi.



Yoğun sisin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle Trabzon'a dönemeyen bazı oyuncular antrenmana katılmadı. Golcü futbolcu Burak Yılmaz da takımdan ayrı çalıştı.



Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.