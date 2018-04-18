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Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı.

Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Trabzonspor #imza günü #Okay Yokuşlu #Yusuf Yazıcı #joao pereira
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