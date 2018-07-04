banner982
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü
Hadımköy'de fabrika yangını
Hadımköy'de fabrika yangını
Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Eylül cinayetiyle ilgili yeni gelişme!
Eylül cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Trabzonspor'da sakatlanan Castillo'nun durumu ciddi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’nın Kranj kentinde yaptığı kamp çalışmalarını bugün TSİ 19.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da sakatlanan Castillo'nun durumu ciddi

Sabah antrenmanını salonda gerçekleştiren bordo mavililer akşam saatlerinde yapılan antrenmanda ise kondisyon ve pas ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi’nin yanı sıra, izinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri yapılan Batuhan, Castillo, Sosa ve Kamil Ahmet katılmadı.

CASTILLO'NUN DURUMU CİDDİ

Bu arada akşam antrenmanına katılmayan Fabian Castillo’nun yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu öğrenildi. Önceki gün yapılan antrenmanda sol ayağına takım arkadaşının basması sonucu sakatlanan Castillo’nun MR’ının çekildiği ve bir süre dinlendirileceği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Trabzonspor #Castillo
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.