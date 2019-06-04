Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ünal Karaman için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, daha önce 5 Haziran'da yapılacağı duyurulan bayramlaşma programının ise imza töreninin hemen ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.
Trabzonspor, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.