Ligin en son 9. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek 12 hafta aradan sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da 12 haftalık yenilmezlik serisi sona erdi.

En son ligin 9. haftasında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan ve daha sonraki süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında kaybetti.

Bordo-mavililer, 21 Ekim'de oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından 120 gün sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.



İstanbul takımları karşısında ilk yenilgi

Trabzonspor, bu sezon ligde İstanbul takımları ile yaptığı karşılaşmalardaki ilk yenilgisini aldı.

İstanbul temsilcileri ile oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez söz konusu rakipleri karşısında puan alamadı.



Adebayor alkışlandı

Trabzonspor taraftarları, Medipol Başakşehir'in galibiyet golünü atan Adebayor'u alkışladı.

Golün ardından kale arkasındaki tribünlere giden Fildişi Sahilli oyuncunun asker selamı yapması taraftarlardan büyük alkış aldı.



Burak'tan tribünlere penaltı yok işareti

Karşılaşmanın 53. dakikasında Burak Yılmaz, Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kalınca tribünler penaltı kararı bekledi.

Burak, tribünlerde eliyle penaltı olmadığına yönelik işaret yapmasının ardından taraftarlar, penaltı ısrarını sürdürmedi.



Medipol Başakşehir, 2 hafta sonra kazandı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve yarışında önemli bir engeli geride bıraktı.

İstanbul temsilcisi, puanını 46'ya yükseltirken ligde de 2 maç aradan sonra galip geldi.