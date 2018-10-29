CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
CNN'e bir şüpheli paket daha gönderildi
"Pompeo kasıtlı olarak kaseti dinlemedi"
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Erbakan partinin kuruluş tarihini duyurdu
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor
Gazetecilerin bekleyişleri devam ediyor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sahalardan uzak kaldı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sahalardan uzak kaldı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavili takımın deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın ardından şikayetlerinin artması nedeniyle çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız.

Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yusuf Yazıcı #Trabzonspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.