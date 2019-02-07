Trabzonspor Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Karaman, Gazi Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ile teknik direktör Ünal Karaman, Irak'ın kuzeyinde operasyon sırasında yaralanan Gazi Muhammet Atmaca'yı ziyaret etti.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol şube sorumlusu Şahin ve teknik direktörKaraman'ın, Irak'ın kuzeyinde operasyonda yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettikleri belirtildi.



Açıklamada, Şahin ve Karaman'ın, 28 Ocak'ta yaralanan Gazi Atmaca'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği ve bordo-mavili futbolcuların imzaladığı formayı hediye ettiği kaydedildi.