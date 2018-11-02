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Trabzonspor'dan engelli taraftarlara kolaylık

Trabzonspor'da engelli taraftarların bilet yüklemeleri kulüp tarafından yapılacak.

Trabzonspor'dan engelli taraftarlara kolaylık

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüp ile Passolig arasında varılan anlaşma gereğince, engelli tribünde maç izlemek isteyen taraftarların biletlerinin artık kulüp tarafından yükleneceği belirtildi.

Takımın iç saha maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda, engelli vatandaşlar için ayrılan tribüne sadece maçın oynanacağı gün bilet yüklemesi yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Bugünden itibaren engelli tribünümüze bilet yüklemeleri, biletlerin satışa çıktığı andan itibaren kulübümüz tarafından yapılacaktır. Ayrıca, engelli taraftarlarımızın refakatçileri de kulübümüze ilgili belgeleri göndermeleri halinde müsabakalara giriş sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, engelli taraftarların bilet taleplerini Trabzonspor kurumsal iletişim hatlarını kullanarak yapabilecekleri vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Şenol Güneş Spor Kompleksi engelli tribünü kapasitesiyle sınırlı olup, gelecek bilet talepleri sırası ile dikkate alınarak yüklemeleri gerçekleştirilecektir. Engelli tribün biletlerinden yararlanacak taraftarlarımızın Trabzonspor logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir. Kulübümüz tarafından tanımlanan biletler transfere kapalıdır. Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgelerini, varsa refakatçi belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır. Soru ve müsabakaya giriş talepleri için kulübümüzün Halkla İlişkiler Birimi ile iletişime geçilebilir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #passolig
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