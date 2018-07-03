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Trabzonspor'dan KAP'a Bero açıklaması

Trabzonspor, Slovak futbolcusu Matus Bero için Hollanda kulübü Vitesse ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan KAP'a Bero açıklaması

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Trabzonspor #matus bero
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