Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
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