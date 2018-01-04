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Trabzonspor'dan Mas açıklaması

Bordo-mavili kulüp, sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Arjantin'in Boca Juniors Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Trabzonspor'dan Mas açıklaması

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas'ın transferi konusunda Arjantin'in Boca Juniors Kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulüp, Mas'ı geçen sezon devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süper lig #futbol #Emmanuel Mas
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