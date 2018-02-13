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Trabzonspor'dan Remy açıklaması

"Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7,5 milyon avroluk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış, bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir"

Trabzonspor'dan Remy açıklaması

Trabzonspor Kulübü, transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy'ye 7,5 milyon avroluk teklifte bulunulduğuna dair haberlere tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7,5 milyon avroluk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış, bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #süperlig #süper lig #spor toto süper lig #Loic Remy #futbol
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