Trabzonspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor Eyüpspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın saati, yayın kanalı ve canlı izleme linkini araştırıyor. İşte mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Trabzonspor – Eyüpsporkarşılaşması, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bordo-mavililer kendi sahasında galibiyet ararken, konuk ekip Eyüpspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor Eyüpspor maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, Bein Sports 1ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı canlı takip etmek isteyenler için Bein Sports 1’in resmi yayın platformu üzerinden canlı izleme bağlantısı paylaşılacak.

Not: S Sport, Bein Sports, Exxen gibi platformlar üzerinden yayınlanan maçları izleyebilmek için bu yayıncı kuruluşlara üyelik gerekmektedir.

