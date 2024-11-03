Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadenin VAR hakemi de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın VAR hakeminin Atilla Karaoğlan olduğu duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

DERBİNİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR hakemi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada maçın VAR hakeminin Atilla Karaoğlan olduğu duyuruldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

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