Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni gelişme! Taraftarları yakından ilgilendiren gelişme duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da Papara Park'ta 3 Kasım Pazar oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MAÇA KONUK TAKIM TARAFTARI ALINMAYACAK

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden açıklama yapıldı.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.