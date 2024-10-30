Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni gelişme! Taraftarları yakından ilgilendiren gelişme duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi iki takım taraftarlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni gelişme! Taraftarları yakından ilgilendiren gelişme duyuruldu
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Trabzonspor ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da Papara Park'ta 3 Kasım Pazar oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MAÇA KONUK TAKIM TARAFTARI ALINMAYACAK

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon'da, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle ilgili yeni gelişme! Taraftarları yakından ilgilendiren gelişme duyuruldu - Resim : 1

Toplantıya ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden açıklama yapıldı.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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