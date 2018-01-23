Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana mide rahatsızlığı geçiren Yusuf Yazıcı, tedavileri süren Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Novak, Castillo ve izinli olan Hubocan katılmadı.



Kendisine kulüp bulamadığı için geri dönen Theo Bongonda ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.



Atiker Konyaspor maçında sakatlık geçiren Burak Yılmaz'ın durumunun ciddi olmadığı, Fenerbahçe maçında forma giyebileceği belirtildi.



Bordo-mavili futbolcular antrenmanda kondisyona yönelik hareketlerin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.



Bu arada antrenman öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve diğer kulüp yetkili kurulları da antrenmanı izleyerek bordo-mavili takıma destek verdi.



Bir grup taraftar da akşam yapılan çalışmayı izledi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara antrenman öncesi baklava ikram eden taraftarlar, daha sonra yaktıkları meşaleler ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundular.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





