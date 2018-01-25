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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana, hasta olan Dame N'Doye, salonda çalışan Mustafa Akbaş, Burak Yılmaz, Filip Novak ile izinli olan Tomas Hubocan katılmazken, Fabian Castillo takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışmasının ardından teknik direktör Çalımbay'ın yönettiği tam sahada çift kale maç yaptı.

Maçta mavi takım, Rodallega (2) ve penaltıdan Uğur Demirok'un attığı gollerle yeşil takımı 3-1 mağlup etti. Yeşil takımın golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #fenerbahçe #süper lig
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