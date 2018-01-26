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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru

"Hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına doğru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon'da yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin, "Hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü derbi ayarında bir maç olacağını söyledi.

Lig açısından önemli bir maç oynanacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Benim bir federasyon yetkilisi olarak söyleyeceğim tek şey şu: Güzel bir maç olsun, taraftarlar güzel bir maç seyretsinler ve kazanan, hak eden taraf olsun. İyi oynayan, hak eden tarafın da kazanmasını isterim. Önemli bir maç ve hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #nihat özdemir #fenerbahçe #bursa
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