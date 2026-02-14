Trabzonspor – Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam Trabzon’da oynanacak Süper Lig maçının ilk 11’leri belli oldu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynayacağı Süper Lig maçının ilk 11’leri açıklandı. Karşılaşma Papara Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hakem olarak Halil Umut Meler düdük çalacak, VAR hakemi ise Ömer Faruk Turtay olarak duyuruldu.

TRABZONSPOR’UN İLK 11’İ

Trabzonspor: Onana, Batagov, Chibuike, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Talisca.

Ligde üst sıralarda yer alan iki ekip arasındaki bu derbi, puan tablosunda önemli bir denge maçı niteliği taşıyor. Fenerbahçe 49 puanla ikincilik, Trabzonspor ise 45 puanla üçüncülük mücadelesi veriyor.

