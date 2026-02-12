Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: İşte Süper Lig'de 22. hafta hakemleri

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI MELER YÖNETECEK

Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. TFF'nin açıklamasına göre, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.