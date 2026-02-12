Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: İşte Süper Lig'de 22. hafta hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında görev alacak hakem listesini kamuoyuyla paylaştı.
Ligde haftanın heyecanı yarın başlayacak ve 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI MELER YÖNETECEK
Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. TFF'nin açıklamasına göre, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maç programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde belirlendi:
Yarın
20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
14 Şubat Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
15 Şubat Pazar
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail
17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu
20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen
16 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak