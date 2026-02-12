Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu: İşte Süper Lig'de 22. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında görev alacak hakem listesini kamuoyuyla paylaştı.

Ligde haftanın heyecanı yarın başlayacak ve 14, 15, 16 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla devam edecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI MELER YÖNETECEK

Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. TFF'nin açıklamasına göre, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maç programı ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde belirlendi:

Yarın

20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

