Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak kritik Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesinde görev alacak VAR hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Dev müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Melih Aldemir olacak.

VAR KOLTUĞUNDA ÖMER FARUK TURTAY

Merakla beklenen karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Ömer Faruk Turtay atandı. Kritik maçta AVAR görevini ise Ceyhun Sesigüzel ve Adnan Deniz Kayatepe yürütecek.

