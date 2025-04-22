Trabzonspor finalin kapısında: Göztepe engelini aşarsa 17. kez sahne alacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe’yi konuk edecek Trabzonspor, finale kalması halinde tarihinde 17. kez bu başarıyı yaşayacak. Geçen sezon finalde Beşiktaş’a son dakika golüyle kaybeden bordo-mavililer, bu sezon aynı hatayı tekrarlamadan kupaya uzanmak istiyor.

Bugüne kadar 16 kez final oynayan Karadeniz ekibi, 9 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kazanan Trabzonspor, 4 yıllık kupa özlemini sona erdirmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor bugüne dek Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş (2), Gençlerbirliği (2), Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında zafere ulaştı. İlk Türkiye Kupası'nı 1976-1977 sezonunda Beşiktaş’ı yenerek kazanan bordo-mavililer, kupayı son kez 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında aldı.

FATİH TEKKE İLE ERKEN BAŞARI FIRSATI

Trabzonspor’un başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, takımın başına geçtikten yalnızca 44 gün sonra finale yükselme fırsatı yakaladı. 11 Mart’ta göreve başlayan Tekke, bordo-mavilileri kupada finale taşıyarak kısa sürede önemli bir başarıya imza atmak istiyor.

Tekke yönetiminde çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2 yenerek yarı finale çıkan Trabzonspor, gözünü Göztepe karşısındaki maça çevirmiş durumda.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 26 Mart 2023’teki göreve gelişinin ardından ilk kez kupa hedefine bu kadar yaklaşmış durumda. Yönetici olduğu dönemde hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, başkanlık döneminde de kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek istiyor.