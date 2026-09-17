Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri

Trendyol Süper Lig'de bu hafta sahaya çıkacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Derbi maç Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında düdüğü Batuhan Kolak çalacak. İşte 6. haftanın tam hakem listesi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 2

Bu haftanın karşılaşmaları yarın başlayacak, cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 3

DERBİDE DÜDÜK BATUHAN KOLAK'TA

Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Bordo-mavili takım ile sarı-kırmızılıların karşı karşıya geleceği bu kritik maçta düdüğü Batuhan Kolak çalacak.

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 4

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 5

Cumartesi
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 6

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 7

Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam

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Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri - Resim: 8

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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