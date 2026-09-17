Trabzonspor-Galatasaray derbisini o isim yönetecek! İşte haftanın tüm hakemleri
Trendyol Süper Lig'de bu hafta sahaya çıkacak hakemler TFF tarafından açıklandı. Derbi maç Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında düdüğü Batuhan Kolak çalacak. İşte 6. haftanın tam hakem listesi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Bu haftanın karşılaşmaları yarın başlayacak, cumartesi ve pazar günleri devam edecek.
DERBİDE DÜDÜK BATUHAN KOLAK'TA
Haftanın öne çıkan mücadelesi olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Bordo-mavili takım ile sarı-kırmızılıların karşı karşıya geleceği bu kritik maçta düdüğü Batuhan Kolak çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Cumartesi
17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Pazar
17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır