Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Karşılaşma, yeni teknik direktör Thomas Reis'in Trabzonspor'un başında çıkacağı ilk resmi maç olması bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

İki takım arasındaki rekabetin geçmişi de maça olan ilgiyi artırıyor. Ligde bugüne dek oynanan 145 maçın 66'sını Galatasaray kazandı, Trabzonspor ise 46 galibiyet aldı. Kalan 33 karşılaşma beraberlikle noktalandı. Bordo-mavililer, iki takım arasındaki son Süper Lig maçından 2-1 galip ayrılmıştı ve şimdi rakibine karşı üst üste galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Okan Buruk'un Trabzonspor karşısındaki karnesi de dikkat çekici: sarı-kırmızılı ekip, teknik direktörünün yönetiminde oynadığı sekiz lig maçının beşini kazanırken iki kez berabere kaldı, bir maçta da sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları süren Okay ile Malinovskyi bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıktan henüz dönen Folcarelli ve Batagov'un kadroda yer alması ise şüpheli; iki ismin de oynama ihtimali düşük görülüyor.

GALATASARAY'DA 4 İSİM KADRO DIŞI

Konuk ekipte de sakatlık sıkıntısı var. Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor deplasmanının kadrosunda bulunmayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa (Cabral), Ozan, Fabinho, Muci, Salah, Aral, Onuachu

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz