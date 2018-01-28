Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un rakibi karşısında kazanamama hasreti 18 maça çıktı

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Fenerbahçe ile daha önce 16'sı Süper Lig, biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yaptığı son 17 resmi müsabakada galip gelemeyen bordo-mavililer, bu istatistiğe son veremedi.

Rakibi karşısında resmi maçlardaki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, 23 Ağustos 2010'da evinde 3-2'lik skorla alan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 18 maçı çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 10 mağlubiyet, 8 beraberlik aldı.



Son 3 maçta beraberlik

Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 maçta aldığı beraberlikle şampiyonluk yolunda yara aldı.

Kardemir Karabükspor deplasmanından 1-1, Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen bordo-mavililer, son 3 maçta 6 puan yitirdi.

Trabzonspor, puanını 31'e yükseltirken sıralamada 5. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe, yenilmemezlik serisini sürdürdü

Trabzon'da şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bırakan Fenerbahçe, yenilmemezlik serisini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, ligde yenilmemezlik serisini 12 haftaya çıkarırken en uzun seriyi yakalayan takım ünvanını da devam ettirdi. Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Fenerbahçe, son 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltirken üçüncü sıradaki yerini korudu.



Pereira cezalı

Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, ligde gelecek hafta Göztepe ile Medical Park'ta oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.



Burak Yılmaz 17. golünü kaydetti

Trabzonspor'un golünü atan Burak Yılmaz da gol sayısını 17'ye yükselterek, gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini korudu.

Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren golü atan De Souza ise ligde ikinci golünü kaydetti. Daha önceki tek golünü ligin 10. haftasındaki Kayserispor maçında kaydeden Brezilyalı futbolcu, 8 hafta sonra gol kaydetti.

Trabzonspor taraftarları takımlarının berabere kalmasına karşın futbolculara destek verdi. Maç sonunda taraftarlar, bordo-mavili takımı alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.



